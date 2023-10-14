Израиль оставил ВВС ХАМАС без высшего руководителя

В секторе Газа убит глава ВВС ХАМАС.

Как сообщает в субботу Day.Az, информацию об этом распространили зарубежные СМИ.

Согласно информации, Армия обороны Израиля ликвидировала Мурада Абу Мурада, одного из "лидеров" ХАМАС.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

В результате число погибших превысило 1 300 человек, 3 300 получили ранения.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Операция израильской армии против ХАМАС носит кодовое называние "Железные мечи".