Япония направила военные самолеты для эвакуации своих граждан из Израиля

Два транспортных самолета C-2 Сил самообороны Японии вылетели в Джибути, после чего в случае необходимости будут использованы для эвакуации японских граждан из Израиля. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

Вместе с ними в Джибути, где расположена база Сил самообороны Японии, также отправился военный самолет-заправщик KC-767.

О решении направить военную авиацию ранее объявил премьер-министр Фумио Кисида. В 2023 году Япония уже использовала аналогичный метод эвакуации своих граждан из Судана. При этом самолеты Сил самообороны Японии планируется задействовать в том случае, если возникнут какие-либо проблемы с эвакуацией гражданскими судами.

В субботу японские власти также должны организовать чартерный рейс для вывоза своих граждан из Израиля в связи с обострением палестино-израильского конфликта. По соображениям безопасности информация о том, сколько человек планируется вывезти, не разглашалась. Ожидается, что этот рейс будет организован через Дубай. При этом по крайней мере 51 японец в субботу покинул Израиль на самолете ВВС Южной Кореи, которая также проводит эвакуацию своих граждан из региона.