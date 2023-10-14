ЦАХАЛ предотвратил прорыв террористической ячейки из Ливана

Израильская армия предотвратила попытку проникновения на территорию государства "террористической ячейки" из Ливана.

Как передает Day.Az, об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Некоторое время назад солдаты ЦАХАЛ выявили террористическую ячейку, которая пыталась проникнуть из Ливана на израильскую территорию", - проинформировали военные.

Также отмечается, что армия с помощью беспилотного летательного аппарата "уничтожила нескольких террористов".