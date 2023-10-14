https://news.day.az/world/1606437.html ЦАХАЛ предотвратил прорыв террористической ячейки из Ливана
ЦАХАЛ предотвратил прорыв террористической ячейки из Ливана
Израильская армия предотвратила попытку проникновения на территорию государства "террористической ячейки" из Ливана.
Как передает Day.Az, об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Некоторое время назад солдаты ЦАХАЛ выявили террористическую ячейку, которая пыталась проникнуть из Ливана на израильскую территорию", - проинформировали военные.
Также отмечается, что армия с помощью беспилотного летательного аппарата "уничтожила нескольких террористов".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре