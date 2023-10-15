США пытается не допустить вмешательство Ирана в ближневосточный конфликт

США направили военные самолеты на Ближний Восток, чтобы "сдерживать Иран" и региональные группировки от вмешательства в палестино-израильский конфликт.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило издание Air Force Times со ссылкой на источник в Пентагоне.

По его данным, в четверг в регион прибыли американские штурмовики A-10. Вскоре США перебросят туда более современные истребители F-15, F-16 и F-35. Как пишет издание, они переброшены "в попытке сдержать Иран и воинственные группировки, выступающие против Израиля, от вступления в борьбу".

"Соединенные Штаты безоговорочно поддерживают защиту Израиля", - сказал высокопоставленный представитель оборонного ведомства США.

Ранее в восточную часть Средиземного моря прибыла авианосная ударная группа Gerald R. Ford. Министр обороны США Ллойд Остин в пятницу заявил, что США готовы направить вслед за авианосцем и кораблями на Ближний Восток дополнительные силы и средства в случае необходимости.