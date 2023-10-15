Финляндия намерена увеличить производство боевых припасов
Власти Финляндии при сотрудничестве с частным бизнесом рассчитывают добиться увеличения производства боевых припасов, заявил министр обороны страны Антти Хяккянен. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается в материале издания Helsingin Sanomat.
"Цель - дальнейшее увеличение и без того большого производства боеприпасов путем сотрудничества государства и промышленности", - уточнил финский глава военного ведомства.
При этом Хяккянен добавил, что на указанные цели планируется выделить деньги из фондов, которые были созданы Европейским Союзом.
Предполагается, что правительство Финляндии примет решение о выделении средств на производство боеприпасов в скором времени.
"Речь идет не о сотнях миллионов евро для государства, а о десятках миллионов", - заметил министр обороны Финляндии.
Примерные сроки предоставления финансирования на производство боевых припасов пока не названы.
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