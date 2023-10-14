https://news.day.az/world/1606478.html На юге Израиля звучит воздушная тревога
На юге Израиля звучит воздушная тревога
Сирены воздушной тревоги вновь звучат на юге Израиля, предупреждая жителей о том, что палестинские радикалы из сектора Газа после 10-часового перерыва возобновили ракетные обстрелы приграничных районов.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба израильской армии.
По ее данным, "сирены прозвучали в районах, граничащих с сектором Газа".
В предыдущий раз военные информировали о включении сирен на юге Израиля у границ с Газой в ночь на субботу.
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