Боррель увидел риски дальнейшего расширения ближневосточного конфликта

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не исключает расширения конфликта в регионе из-за столкновений между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это то, что мы пытаемся предотвратить: реакции, которые расширят конфликт. Но никто не может знать этого [наверняка]", - сказал дипломат в интервью испанской газете El Pais. "Очень хорошо, что [израильская] армия предупреждает, что будет военная операция, и что люди должны уйти", - подчеркнул он, добавив при этом, что "совершенно нереально" полагать, что миллион человек смогут покинуть зону за 24 часа.

Как считает глава дипломатии ЕС, в реакции Израиля на атаки "есть элементы, которые определенно не соответствуют международному праву". "ХАМАС делает невозможным поиск мирных решений", - уточнил он. По словам Борреля, он не знает, что будет с гуманитарной помощью для сектора Газа. "Это четвертая война в Газе, свидетелем которой я стал в своей взрослой жизни, и она показывает, что международное сообщество забыло о палестинской проблеме", - сказал дипломат.