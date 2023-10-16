ООН бьет тревогу в связи со стихийными бедствиями

По оценкам ООН, к 2030 году в мире будет происходить около 560 стихийных бедствий в год. При этом на сегодняшний день около 75 процентов экстремальных погодных явлений связаны с изменением климата. Такие данные приводят в ООН по случаю Международного дня по снижению риска стихийных бедствий, сообщает Day.Az.

В этом году он посвящен неравенству разных групп населения перед угрозой природных катастроф. Неравный доступ к услугам делает наиболее уязвимые слои населения особенно беззащитными перед стихийными бедствиями, а последствия бедствий, в свою очередь, усугубляют неравенство.

"2023 год побил температурные рекорды, по всему миру наблюдались рекордные засухи, пожары и наводнения. Проблемы бедности и неравенства усугубляют последствия этих бедствий", - сказал в своем послании по случаю международного дня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Часто наибольшему риску в результате экстремальных погодных явлений подвергаются самые обездоленные. Они могут жить в местах, более подверженных наводнениям и засухе; и у них меньше ресурсов для решения проблем, связанных с нанесенным ущербом, а также для восстановления. В результате они страдают несоразмерно сильнее других", - заявил генсек.

В ООН также отмечают, что большинство стран, подверженных высокому риску бедствий, также относятся к числу тех, где доля населения, живущего за чертой бедности, наиболее высока. В период с 1970 по 2019 годы 91 процент всех случаев смерти в результате природных и климатических катастроф пришелся на развивающиеся страны.

"Страны должны стремиться разорвать порочный круг бедности и бедствий посредством выполнения Парижского соглашения, достижения Целей в области устойчивого развития и реализации Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий", - сказал Гутерриш.

"Мы также должны решить проблему неравенства на глобальном уровне посредством введения в действие фонда для компенсации потерь и ущерба на 28 й Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата в этом году и обеспечить, чтобы к 2027 году каждый человек на Земле был охвачен системой раннего предупреждения", - подытожил он.

Моделью происходящих климатических и погодных парадоксов может служить и Азербайджан. В нынешнем году, начиная с апреля зафиксировано около 150 селей, что является абсолютным рекордом, превышающим прошлогодний рекорд почти в три раза. В 2022 году было зафиксировано 50 случаев.