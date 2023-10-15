Тысячи жителей Газы пешком эвакуируются под бомбами

Ситуация в секторе Газа далека от мирной. Больше миллиона человек пытаются эвакуироваться прямо под бомбами. Целые семьи идут пешком десятки километров вместе со стариками и детьми. Армия Израиля, которая гарантировала им безопасность, без разбора бьет по мирным колоннам. При этом люди даже не понимают, куда бегут, - впереди полная неизвестность.

Корреспондент РЕН-ТВ Ибрагим Исбаит тоже в числе тех, кто вынужден бежать, передает Day.Az.