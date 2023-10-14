https://news.day.az/world/1606510.html Израиль готовится к наземной операции в секторе Газа - ВИДЕО
Израиль готовится к наземной операции в секторе Газа - ВИДЕО
Армия Израиля вплотную подошла к сектору Газа. Пока что по региону работает дальнобойная артиллерия и авиация, но ситуация в шаге от полноценной наземной операции. Бронетехника уже выстраивается на огневых позициях. Одновременно с этим ЦАХАЛ готовится к конфликту на севере страны - ситуация на границе с Ливаном тоже неспокойная.
Корреспондент "Известий" Валентин Трушнин расскажет подробнее, передает Day.Az.
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