Израиль готовится к наземной операции в секторе Газа

Армия Израиля вплотную подошла к сектору Газа. Пока что по региону работает дальнобойная артиллерия и авиация, но ситуация в шаге от полноценной наземной операции. Бронетехника уже выстраивается на огневых позициях. Одновременно с этим ЦАХАЛ готовится к конфликту на севере страны - ситуация на границе с Ливаном тоже неспокойная.

Корреспондент "Известий" Валентин Трушнин расскажет подробнее, передает Day.Az.