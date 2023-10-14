ЦАХАЛ увеличит количество операций в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) увеличит число боевых операций на севере сектора Газа и в одноименном городе, поскольку он считается местом, где боевики радикального палестинского движения ХАМАС планируют атаки на еврейское государство.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛа в резерве Джонатан Конрикус.

"Мы нарастим количество боевых операций на севере Газы и в городе Газа. <...> Город Газа - это центр операций ХАМАС, место, где они складируют оружие, где находится большинство их командиров, где они планируют нападения, где они координируют атаки против нас. Это действительно место, где сосредоточена деятельность ХАМАС. На нем будет сосредоточено наше внимание", - сказал представитель армии. Видеозапись размещена в соцсетях ЦАХАЛ.

По словам Конрикуса, в армии Израиля зафиксировали "значительное перемещение палестинских гражданских лиц на юг", которые "прислушиваются к предупреждениям". Кроме того, представитель ЦАХАЛ добавил, что войска Израиля размещены "вокруг сектора Газа" и ждут дальнейших приказов.