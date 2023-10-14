ЦАХАЛ уничтожил главу воздушной системы и десятки боевиков ХАМАС

Армия обороны Израиля за прошедшие сутки уничтожила в секторе Газа десятки боевиков, а также главу Воздушной системы ХАМАС Абу Мерада. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ, передает Day.Az.

"Истребители армии поразили базу операций, использовавшуюся ХАМАС для организации и управления воздушными операциями. Во время атаки был убит Абу Мерада, который занимал должность главы Воздушной системы ХАМАС в секторе Газа", - объявили в ведомстве.

Также там добавили, что Мерад, предположительно, был одним из координаторов атаки ХАМАС на мирных жителей Израиля 7 октября, в том числе на участников фестиваля Nature Party.

Кроме того, представители ЦАХАЛ объявили об уничтожении нескольких десятков боевиков элитного подразделения ХАМАС "Нухба", также ответственных за субботнюю атаку.