"Война может перекинуться на Ливан"

ООН предпреждает: война между Израилем и ХАМАС может перекинуться на Ливан. "Хезболла" и ЦАХАЛ ведут перестрелку на юге Ливана. Продолжается и обстрел сектора Газа. 400 тыс. палестинцев бежали с севера сектора на юг, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Длящаяся уже неделю война между ХАМАС и Израилем может перекинуться на Ливан, предупреждает генеральный директор Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриш. По его словам, смерть журналиста Reuters демонстрирует "огромный риск" такого сценария.

Видеооператор Reuters Иссам Абдалла погиб в пятницу после ракетно-артиллерийского обстрела в Южном Ливане. Предполагается, что снаряд был выпущен с израильской стороны, но это не совсем ясно. Представитель Израиля в ООН подчеркнул, что его страна никогда не причиняет вреда журналистам, но во время войны может случиться что угодно.

"Хезболла" и ЦАХАЛ уже несколько дней ведут перестрелку. В частности, этой ночью ЦАХАЛ сообщил, что нанес удары по целям "Хезболлы" в ответ на несколько неопознанных летающих объектов, проникших в воздушное пространство Израиля из Ливана.

Обмен ракетами между сектором Газа и Израилем продолжается, на территории еврейского государства то и дело звучаит сирены воздушной тревоги, а Израиль наносит удары по сектору Газа, утверждая, что его цель - объекты, связанные с ХАМАС.