https://news.day.az/world/1606535.html Президент Армении подписал закон о ратификации Римского статута
Президент Армении подписал закон о ратификации Римского статута
Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал принятый парламентом закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС).
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующая информация была распространена сайтом главы армянского государства.
"13 октября президент Республики Армения Ваагн Хачатурян подписал закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда", - указывается в тексте.
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