США и Япония начали совместные учения

Силы самообороны Японии и ВМС США приступили к проведению совместных учений, в рамках которых будет отрабатываться защита отдаленных японских островов от нападения предполагаемого врага.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило японское общественное телевидение.

Учения, в которых примут участие порядка 6,4 тыс. военнослужащих с обеих сторон, пройдут на юго-западном острове Кюсю и в самой южной японской префектуре Окинава. "Проведение этих учений напрямую связано с обеспечением безопасности Японии и всего Индо-Тихоокеанского региона", - заявил на церемонии открытия учений командующий западным штабом армии Тосикадзу Яманэ.

В рамках учений будет отрабатываться совместная защита отдаленных островов Исигаки в префектуре Окинава, а также островов Рюкю. В маневрах будут задействованы конвертопланы Osprey, также планируется проведение стрельб.