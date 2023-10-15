Франция привлечет тысячи военных для предотвращения терактов

Елисейский дворец объявил в субботу о развертывании во Франции до 7 тыс. военнослужащих армейской антитеррористической операции Sentinelle ("Дозорный") в связи с угрозами, возникшими на фоне военных действий на Ближнем Востоке, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Президент республики решил, что мы мобилизуем до 7 тыс. солдат сил операции Sentinelle, которые до вечера понедельника будут развернуты на срок до нового приказа", - цитирует Le Figaro сообщение президентской канцелярии.

Накануне в Елисейском дворце Эммануэль Макрон провел совещание по вопросам безопасности.