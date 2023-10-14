ХАМАС вновь обстрелял Тель-Авив

Палестинское движение ХАМАС утверждает, что нанесло ракетный удар по Тель-Авиву.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении боевого крыла ХАМАС, группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама".

"Ракетная атака проведена по Тель-Авиву в ответ на [распоряжения] о перемещении палестинцев [из северной части Газы] и нападения на мирных жителей сектора", - говорится в заявлении радикальной группировки.