Лувр приостановил работу

Один из крупнейших музеев Франции - Лувр - закрыл двери для посетителей в субботу после поступивших сообщений о бомбе.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции.

Всем посетителям, у которых были забронированы билеты на субботу, пообещали вернуть их стоимость.

В настоящий момент на территории Франции введен уровень угрозы "опасность теракта"