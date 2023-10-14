https://news.day.az/world/1606578.html Лувр приостановил работу - угроза взрыва
Лувр приостановил работу - угроза взрыва
Один из крупнейших музеев Франции - Лувр - закрыл двери для посетителей в субботу после поступивших сообщений о бомбе.
Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции.
Всем посетителям, у которых были забронированы билеты на субботу, пообещали вернуть их стоимость.
В настоящий момент на территории Франции введен уровень угрозы "опасность теракта"
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре