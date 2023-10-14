https://news.day.az/world/1606586.html Турецкая армия провела антитеррористическую операцию в Сирии
Турецкая армия провела антитеррористическую операцию в Сирии
Турецкая армия провела антитеррористическую операции "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь" на севере Сирии.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.
В результате нейтрализованы 10 террористов РПК/YPG.
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