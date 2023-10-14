Турецкая армия провела антитеррористическую операцию в Сирии

Турецкая армия провела антитеррористическую операции "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь" на севере Сирии.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

В результате нейтрализованы 10 террористов РПК/YPG.