https://news.day.az/world/1606598.html Посетителей Версальского дворца эвакуируют после сообщения о бомбе
Посетителей Версальского дворца эвакуируют после сообщения о бомбе
Посетители Версальского дворца во Франции были эвакуированы после получения администрацией исторического объекта сообщений об угрозе взрыва.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом проинформировала газета Le Figaro.
Подробности не приводятся.
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