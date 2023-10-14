В Турции произошло землетрясение

В турецкой провинции Болу произошло землетрясение магнитудой 4,5.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Очаг землетрясения залегал на глубине 7,28 километра. Данных о разрушениях и жертвах нет.