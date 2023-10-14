https://news.day.az/world/1606604.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
В турецкой провинции Болу произошло землетрясение магнитудой 4,5.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).
Очаг землетрясения залегал на глубине 7,28 километра. Данных о разрушениях и жертвах нет.
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