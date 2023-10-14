https://news.day.az/world/1606606.html Армия Израиля объявила о начале масштабных ударов по объектам ХАМАС
Армия Израиля объявила о начале масштабных ударов по объектам ХАМАС
Израильские военные приступили к нанесению массированных ударов по объектам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"В настоящее время ЦАХАЛ наносит широкомасштабные удары по террористическим объектам террористической организации ХАМАС в секторе Газа", - говорится в заявлении.
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