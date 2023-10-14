Во Франкфурте задержали более 100 человек во время антиизраильской акции

Порядка 600 человек, несмотря на запрет суда, приняли участие в антиизраильской демонстрации во Франкфурте-на-Майне.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, более 100 человек задержаны до установления личности, пишет газета Bild am Sonntag.

По информации издания, сотни демонстрантов прошли маршем по центру города, скандируя среди прочего лозунг: "Германия финансирует, Израиль бомбит". Затем манифестанты собрались в центре Франкфурта-на-Майне. Полиция окружила собравшихся и попыталась разогнать запрещенный митинг. Свыше 100 человек были задержаны. "Против всех, кто не выполнил неоднократные просьбы покинуть территорию, были возбуждены соответствующие дела", - сказал представитель полиции Томас Холлербах.

В то же время в городе прошли и произраильские митинги, в том числе акция против антисемитизма и солидарности с Израилем.

Пропалестинская демонстрация состоялась в субботу не только во Франкфурте, но и в Дюссельдорфе и в Кёльне. В Дюссельдорфе на акцию пришло значительно больше людей, чем ожидалось. На демонстрацию под девизом "Свободная Палестина" было зарегистрировано 50 участников, но пришли около 700 человек. Люди маршировали по городу с многочисленными палестинскими флагами.

Акция прошла без каких-либо серьезных происшествий. В демонстрации приняли участие не только арабы, но и несколько немецких "левых". В Кёльне административный суд отменил запрет на проведение пропалестинской демонстрации, в которой изначально было зарегистрировано 100 участников. Одновременно на другой стороне площади также проходила произраильская демонстрация, в которой приняли участие около 200 человек.