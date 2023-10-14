Армия Израиля готовится к наземной операции в секторе Газа

Армия обороны Израиля заявила, что готовится расширить наступление в секторе Газа, включив в него наземную операцию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Haaretz.

В заявлении ЦАХАЛ отмечается, что военнослужащие развернуты по всей стране и уровень войск готов к следующему этапу борьбы с ХАМАС "с упором на значительную наземную операцию".

Также армия обороны Израиля подчеркивает, что готовится к широкому спектру наступления, которое будет вестись "с воздуха, моря и земли".

До этого ЦАХАЛ заявил о нанесении широкомасштабных ударов по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. 14 октября в ЦАХАЛ заявили, что израильская армия с помощью беспилотников нанесла удар по боевикам из группировки ХАМАС, которые выпустили противотанковую ракету в районе рядом с Газой.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Тысячи боевиков внезапно вторглись на территорию Израиля. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.