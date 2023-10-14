https://news.day.az/world/1606616.html ЦАХАЛ нанес удары по нескольким военным объектам «Хезболлах» в Ливане
ЦАХАЛ нанес удары по нескольким военным объектам «Хезболлах» в Ливане
Израильские вооруженные силы атаковали несколько военных объектов движения "Хезболлах" в Ливане в ответ на минометные обстрелы израильской территории ранее в течение дня.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
"Самолеты, артиллерия и танки ЦАХАЛа нанесли удары по нескольким военным объектам террористической организации "Хезболлах" в Ливане в ответ на минометные обстрелы территории Израиля ранее сегодня", - говорится в заявлении военных.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре