Французская полиция "о мине в Лувре"

Сотрудники французских правоохранительных органов к настоящему моменту не обнаружили взрывчатых веществ в Лувре или Версале, откуда ранее пришлось эвакуировать тысячи посетителей после анонимных угроз.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

"То, что произошло в Версальском дворце, в Лувре или на Лионском вокзале, - каждый раз мы отправляем на места саперов, эвакуируем граждан. Я могу заверить, что в отношении этих трех объектов, которые вы упомянули, которые были закрыты после эвакуации, не было никакой реальной угрозы. Там не было ни бомб, ни признаков возможного нападения", - сказал он, добавив, что правоохранительные органы регулярно направляют большие силы для проверки каждой подобной угрозы, в том числе чтобы успокоить граждан.

Министр напомнил, что в последнее время было достаточно много анонимных телефонных звонков, а также электронных писем с угрозами, например, в отношении школ. "Каждый раз мы убеждались, что угрозы ложные. Мы систематически задерживаем людей, совершающих такие звонки", - добавил Дарманен.

Ранее посетители Версальского дворца, Лувра и Лионского вокзала были эвакуированы после анонимных сообщений об угрозе взрыва. В каждом случае полиция оцепляла место происшествия, а в администрациях Версальского дворца и Лувра подтвердили корреспонденту ТАСС, что приняли решение не возобновлять прием посетителей до конца субботы.