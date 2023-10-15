https://news.day.az/world/1606621.html Армия Израиля сообщила, что зафиксировала запуск двух ракет со стороны Сирии
Армия Израиля сообщила, что зафиксировала запуск двух ракет со стороны Сирии
Израильские военные зафиксировали запуск двух ракет со стороны Сирии, обе упали в незаселенной местности, средства ПВО для их перехвата не применялись.
Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Вслед за сообщением о сиренах <...>: две ракеты были запущены из Сирии в сторону израильской территории и упали в открытой местности. Перехватчики не были задействованы в соответствии с протоколом", - говорится в сообщении.
Ранее военные сообщили о срабатывании сигналов тревоги в населенном пункте Авней-Эйтан в южной части Голанских высот, недалеко от границы с Сирией.
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