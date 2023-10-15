Нетаньяху и Байден в пятый раз обсудили обострение вокруг Газы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден вечером обсудили по телефону развитие событий вокруг сектора Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия израильского премьера, отметив, что это уже пятый телефонный разговор двух лидеров с начала обострения палестино-израильского конфликта 7 октября.

"Два лидера обсудили ситуацию, особенно на юге [Израиля], а также в целом. Премьер-министр поблагодарил президента за обширную и быструю помощь США в сфере безопасности и разведки", - говорится в сообщении.

Нетаньяху проинформировал Байдена о своей поездке в район на границе с сектором Газа, состоявшейся ранее в субботу, а также поблагодарил его "за глубокую и безоговорочную поддержку Соединенными Штатами Государства Израиль и его права на самооборону". "Он также поблагодарил его за визиты [в Израиль] госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны США Ллойда Остина", - отметили в канцелярии.

"Премьер-министр подчеркнул единство и решимость достичь поставленных [Израилем] целей боевых действий. Они согласились поддерживать регулярные контакты", - заключили в канцелярии.