ХАМАС захотел захватить всю планету

Движение ХАМАС не собирается останавливаться после уничтожения Израиля, сообщило издание The Jerusalem Post со слов члена Политбюро ХАМАСа Аз-Захара.

Как передает Day.Az со ссылкой на News.Ru, представитель группировки заявил, что организация установит свои порядки на всей территории планеты.

"Все 510 миллионов квадратных километров планеты Земля попадут под [систему], в которой нет ни несправедливости, ни угнетения, ни сионизма, ни предательского христианства, ни убийств и преступлений, подобных тем, которые совершаются против палестинцев и против арабов в во всех арабских странах, в Ливане, Сирии, Ираке и других странах", - заверил Аз-Захар.