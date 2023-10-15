США планируют ввести санкции в отношении Китая

Администрация президента США Джо Байдена планирует объявить о новых мерах контроля над чипами и оборудованием искусственного интеллекта (ИИ), которые могут быть проданы Китаю.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Вашингтон может объявить о новых ограничениях в начале следующей недели. Они расширят усилия Белого дома по предотвращению получения Китаем военного преимущества в области ИИ.

Минторг США намерен ограничить продажу чипов, "которые немного менее мощны, чем те, которые были в первоначальных рекомендациях, но при этом обладают расширенными возможностями". Меры контроля также ограничат экспорт оборудования, используемого для производства современных полупроводников.