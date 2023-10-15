Армия Израиля ликвидировала еще одного высокопоставленного члена ХАМАС

Израильские военные ликвидировали одного из командиров специального подразделения палестинской радикальной группировки ХАМАС.

Как передает Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности.

"Согласно разведданным Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности, истребители ЦАХАЛ ликвидировали в секторе Газа Билала Аль-Кедру, командира одной из рот спецподразделения ХАМАС "Нухба", который возглавлял террористическую атаку на приграничный кибуц Нирим", - говорится в сообщении.

Ранее ЦАХАЛ сообщала о ликвидации командира одной из рот спецподразделения ХАМАС "Нухба" Али Кади, который возглавлял террористическую атаку на израильские населенные пункты рядом с сектором Газа в прошлые выходные.