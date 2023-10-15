Катар и США стремятся достичь соглашения по освобождению заложников

Катар и США пытаются завершить подготовку соглашения по освобождению заложников, захваченных радикалами на израильской территории и переправленных в сектор Газа. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Financial Times (FT) cо ссылкой на источники.

Условием соглашения является, по их данным, приостановка Израилем бомбардировок Газы с целью безопасного освобождения ХАМАС заложников и обеспечения доставки гуманитарной помощи в сектор.

"[В субботу] состоялись вселяющие оптимизм встречи, и движение ХАМАС, кажется, готово освободить гражданских заложников, но палестинское движение заявляет, что не может сделать этого, пока продолжаются бомбардировки", - приводит издание слова источника, осведомленного о ходе переговоров. "Они хотят, чтобы Израиль прекратил нанесение ударов по Газе на короткое время, чтобы безопасно освободить пленных", - добавил он.