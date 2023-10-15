В Польше началось голосование на очередных парламентских выборах

Очередные парламентские выборы начались в Польше. Избирательные участки открылись в республике в 07:00 по местному времени (09:00 GMT), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отдать свой голос на выборах смогут почти 30 млн поляков на 31 497 избирательных участках внутри страны и 417 за рубежом.

Гражданам Польши предстоит выбрать 460 депутатов Сейма (нижней палаты парламента) и 100 сенаторов (членов верхней палаты). Выборы в нижнюю палату парламента проходят по пропорциональной системе, в верхнюю - по одномандатным избирательным округам.

За места в Cейме борются 6 655 кандидатов, а за сенаторские должности - 360. В бюллетенях для голосования избиратели увидят в основном представителей пяти политических объединений, зарегистрировавших своих кандидатов в каждом из 41 избирательного округа.