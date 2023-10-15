Европейский союз планирует увеличить втрое гуманитарную помощь сектору Газа

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз (ЕС) планирует втрое увеличить гуманитарную помощь пострадавшим в секторе Газа, пакет срочной помощи составит €50 млн. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, ее слова приводит пресс-служба Еврокомиссии.

"Прилагаем все усилия, чтобы гарантировать, что ни в чем не повинным гражданам Газы будет оказана поддержка", - сказала фон дер Ляйен.

До этого в пресс-офисе правительства Дубая сообщали, что премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум распорядился выделить 50 млн дирхамов (более $13 млн) на оказание помощи палестинцам в секторе Газа.