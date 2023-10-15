В ООН сообщили, что ресурсов у больниц Газы осталось на несколько дней

Управление Организации Объединенных Наций (ООН) по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщило, что больницы в секторе Газа, которые из-за блокады Израиля остались без электричества, смогут поддерживать свою деятельность только в течение 48 часов, исходя из имеющихся запасов топлива, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Во всех больницах осталось топлива на 48 часов работы резервных генераторов. Прекращение работы генераторов поставит жизни тысяч пациентов под угрозу", - утверждается в заявлении.

Кроме того, указывается, что в секторе Газа на протяжении четырех дней подряд отсутствует электричество, "что ставит такие жизненно важные сферы, как здравоохранение и водоснабжение, на грань краха".