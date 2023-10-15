Наземная операция Израиля перенесена

Наземная операция Израиля в секторе Газа должна была начаться в эти выходные, но ее решили перенести "на несколько дней" из-за облачной погоды, которая затруднит возможности израильских пилотов и операторов БПЛА по поддержке наземных сил с воздуха.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в израильских вооруженных силах.

Они поделились с изданием незасекреченными деталями плана действий. Из него следует, что наземная операция должна начаться в ближайшие дни.

Как сообщил The New York Times неназванный член радикального движения ХАМАС, боевики намерены устроить израильским военным засады в тоннелях северной части сектора. Израильские чиновники в свою очередь сообщили газете, что помимо пехоты в наступлении будут участвовать танки, саперы и спецназ. Прикрытие будут осуществлять самолеты, боевые вертолеты, дроны и артиллерия, ведущая огонь с суши и моря.