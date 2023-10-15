Босфорский пролив заблокировал 200-метровый сухогруз

Береговая охрана Турции сообщила, что Босфорский пролив на несколько часов заблокировал 190-метровый сухогруз Sophia Z., передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным береговой охраны, судно следовало из Болгарии в Испанию и шло под флагом Багамских островов. Руль сухогруза вышел из строя у района Умурьери, из-за чего движение в проливе было перекрыто на время с 22:00 до 2:00. Затем Sophia Z была отбуксирована к причалу Ахыркапы на юге пролива у Мраморного моря.