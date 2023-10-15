https://news.day.az/world/1606689.html Армия Израиля сообщила о задержании 190 активистов ХАМАС на Западном берегу
Армия Израиля сообщила о задержании 190 активистов ХАМАС на Западном берегу
Израильские силовики с 7 октября задержали в ходе контртеррористических рейдов в палестинских населенных пунктах по всему Западному берегу реки Иордан 190 активистов правящего в секторе Газа движения ХАМАС.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.
"С начала военных действий (в секторе Газа 7 октября - прим. ТАСС) в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС) было задержано 330 разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности лиц. 190 из них связаны с террористической организацией ХАМАС", - говорится в заявлении военных.
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