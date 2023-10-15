В Иране зафиксировали сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на западе Ирана, передает Day.Az.

Эпицентр подземных толчков находился в 22 км к юго-западу от города Рамхормоз с населением около 38,8 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.