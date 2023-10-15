https://news.day.az/world/1606709.html В Иране зафиксировали сильное землетрясение
В Иране зафиксировали сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на западе Ирана, передает Day.Az.
Эпицентр подземных толчков находился в 22 км к юго-западу от города Рамхормоз с населением около 38,8 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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