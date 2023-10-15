Турция проведет военные учения в Восточном Средиземноморье

ВМС Турции проведут военные учения в Восточном Средиземноморье, куда ранее США направили два военных корабля в связи с палестино-израильским конфликтом, передает Day.Az.

Учения пройдут с 16 по 20 октября.

Ранее Командование сил флота США сообщило, что американский авианосец Dwight Eisenhower 14 октября отправился в зону ответственности Европейского командования ВС США, где он присоединится к уже прибывшему в регион авианосцу Gerald Ford.