https://news.day.az/world/1606711.html Турция проведет военные учения в Восточном Средиземноморье
Турция проведет военные учения в Восточном Средиземноморье
ВМС Турции проведут военные учения в Восточном Средиземноморье, куда ранее США направили два военных корабля в связи с палестино-израильским конфликтом, передает Day.Az.
Учения пройдут с 16 по 20 октября.
Ранее Командование сил флота США сообщило, что американский авианосец Dwight Eisenhower 14 октября отправился в зону ответственности Европейского командования ВС США, где он присоединится к уже прибывшему в регион авианосцу Gerald Ford.
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