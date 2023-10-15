Бойцы ХАМАС обстреляли Тель-Авив

Радикальное "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС) в своем Telegram-канале заявило о ракетной атаке на Тель-Авив, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Бригады [Изз эд-Дина] аль-Кассама" нанесли ракетный удар по Тель-Авиву в ответ на нападение на мирное население", - говорится в сообщении.