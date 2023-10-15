Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США, Израиль, Египет и ООН создают механизм для помощи сектору Газа, передает Day.Az со ссылкой на телеканал Al Hadath.

Контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе Египта и палестинского сектора Газа будет открыт, отметил он.

По его словам, "США вместе с ООН, Египтом и Израилем создают механизм для доставки помощи тем, кто в ней нуждается".