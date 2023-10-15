Постпред Израиля обвинил замгенсека ООН

Израильский постпред при ООН Гилад Эрдан обвинил замгенсека всемирной организации по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса в "двойных стандартах", а также в "намеренной слепоте", приведшей к превращению сектора Газа в "машину террора". Об этом Эрдан написал на собственной странице в соцсети X (бывший Twitter), передает Day.Az.

Также постпред Израиля при ООН потребовал от Гриффитса, чтобы тот призвал ХАМАС освободить всех заложников.

"Ваша намеренная слепота перед фактами сыграла ключевую роль в создании машины террора, которой сегодня является Газа <...> Если вы как глава гуманитарного агентства действительно хотите, чтобы страдания всех сторон прекратились, начните с призыва к ХАМАС освободить всех заложников", - написал израильский дипломат.

Так Гилад Эрдан отреагировал на размещенную ранее публикацию замгенсека ООН, в которой Мартин Гриффитс написал, что "призрак смерти навис" над сектором Газа, который остался "без воды, электричества, еды и медикаментов".

Израильский постпред Израиля ответил на это, что тысячи израильтян были убиты и пострадали при атаке ХАМАС и еще десятки тысяч пострадают, в случае если движение "не будет уничтожено".

"Вы с луны упали? Ваши двойные стандарты не знают границ", - обратился дипломат из Израиля с вопросом к Гриффитсу.