В Палестине назвали условие для прекращения конфликта с Израилем

Советник палестинского лидера Махмуд аль-Хаббаш заявил российским СМИ, что арабо-израильские конфликты не прекратятся, пока палестинцы не обретут свое независимое государство со столицей в Иерусалиме, передает Day.Az.

"Если палестинский народ не получит свои полные национальные права, включая право на самоопределение и создание государства со столицей в Иерусалиме, конфликты продолжатся", - сказал аль-Хаббаш.

Советник Аббаса добавил, что в настоящий момент приоритетом палестинского руководства является прекращение агрессии в отношении сектора Газа.