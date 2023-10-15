https://news.day.az/world/1606763.html В Палестине назвали условие для прекращения конфликта с Израилем
В Палестине назвали условие для прекращения конфликта с Израилем
Советник палестинского лидера Махмуд аль-Хаббаш заявил российским СМИ, что арабо-израильские конфликты не прекратятся, пока палестинцы не обретут свое независимое государство со столицей в Иерусалиме, передает Day.Az.
"Если палестинский народ не получит свои полные национальные права, включая право на самоопределение и создание государства со столицей в Иерусалиме, конфликты продолжатся", - сказал аль-Хаббаш.
Советник Аббаса добавил, что в настоящий момент приоритетом палестинского руководства является прекращение агрессии в отношении сектора Газа.
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