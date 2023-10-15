Нетаньяху пригласил Байдена посетить Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил американского президента Джо Байдена посетить страну в ближайшие дни. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Times of Israel.

По данным издания, он пригласил Байдена посетить Израиль на следующей неделе в качестве визита солидарности. Журналисты указали на то, что в случае согласия президент США может стать первым главой иностранного государства, который посетит Израиль после начала эскалации конфликта.