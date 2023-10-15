https://news.day.az/world/1606766.html Нетаньяху пригласил Байдена посетить Израиль
Нетаньяху пригласил Байдена посетить Израиль
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил американского президента Джо Байдена посетить страну в ближайшие дни. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Times of Israel.
По данным издания, он пригласил Байдена посетить Израиль на следующей неделе в качестве визита солидарности. Журналисты указали на то, что в случае согласия президент США может стать первым главой иностранного государства, который посетит Израиль после начала эскалации конфликта.
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