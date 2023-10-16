Израильская армия уничтожила одного из командиров ХАМАС

Израильская армия в течение дня нанесла удары примерно по 250 военным целям в секторе Газа, в ходе операции уничтожен один из командиров радикальной палестинской организации ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Истребители, вертолеты и самолеты Армии обороны Израиля продолжают наносить удары по террористическим целям в секторе Газа. В течение дня Армия обороны Израиля нанесла удары примерно по 250 целям главным образом на севере сектора Газа", - говорится в заявлении.

"На основании точных разведданных Службы общей безопасности и Армии обороны Израиля был ликвидирован командир южного округа национальной безопасности ХАМАС Муатазз Ид", - отметили военные.

Кроме того, добавили в пресс-службе, в ходе бомбардировок палестинского анклава "были нанесены удары по десяткам военных штабов, нескольким военным наблюдательным постам и ракетным пусковым установкам, использовавшихся террористическими организациями ХАМАС и "Исламский джихад".