ВС Турции нейтрализовали террористов РПК в Ираке

Вооруженные силы Турции нейтрализовали двух террористов РПК.

Об этом сообщили в министерстве национальной обороны Турции, передает Day.Az.

Отмечается, что террористы были нейтрализованы в районе проведения операции Пендже-Кылыч на севере Ирака.

В министерстве сообщили, что операции против террористической организации РПК продолжаются эффективно и решительно.