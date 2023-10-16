https://news.day.az/world/1606780.html ВС Турции нейтрализовали террористов РПК в Ираке
ВС Турции нейтрализовали террористов РПК в Ираке
Вооруженные силы Турции нейтрализовали двух террористов РПК.
Об этом сообщили в министерстве национальной обороны Турции, передает Day.Az.
Отмечается, что террористы были нейтрализованы в районе проведения операции Пендже-Кылыч на севере Ирака.
В министерстве сообщили, что операции против террористической организации РПК продолжаются эффективно и решительно.
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