https://news.day.az/world/1606785.html Кубань задыхается от армянской преступности
Кубань задыхается от армянской преступности
Полиция Краснодарского края разыскивает, 55-летнего Хачика Маркаряна, крупного вора, которого подозревают в нарушении закона по нескольким инцидентам.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, Маркаряна подозревают по статье "Кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере".
Местные отделения полиции просят граждан оказать им помощь и сообщить, если они столкнутся с Маркаряном.
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