Кубань задыхается от армянской преступности

Полиция Краснодарского края разыскивает, 55-летнего Хачика Маркаряна, крупного вора, которого подозревают в нарушении закона по нескольким инцидентам.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, Маркаряна подозревают по статье "Кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере".

Местные отделения полиции просят граждан оказать им помощь и сообщить, если они столкнутся с Маркаряном.