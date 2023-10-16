Турция пересмотрит позицию по вопросу вступления Швеции в НАТО

Турция может пересмотреть позицию в вопросе ратификации заявки Швеции о вступлении в НАТО после инцидента со сбитым американскими военными в начале октября в Сирии турецким беспилотником.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Hurriyet.

Издание отмечает, что турецкий президент Тайип Эрдоган в последние дни довольно резко критикует США за это происшествие. В итоге это может негативно отразиться на процедуре рассмотрения в турецком парламенте заявки Швеции на вступление в Североатлантический альянс. "Ранее все говорило в пользу того, что парламент в октябре одобрит заявку Швеции, однако Эрдоган мог принять новое решение после того, как США сбили наш беспилотник [в Сирии]", - пишет обозреватель газеты.