https://news.day.az/world/1606800.html Токаев встретится с Си Цзиньпином
Токаев встретится с Си Цзиньпином
17-18 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с официальным визитом Китайскую Народную Республику.
Как передает в понедельник Day.Az, в Пекине Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Госсовета КНР Ли Цянем и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.
Кроме этого, президент Казахстана примет участие в III Форуме высокого уровня "Один пояс - один путь".
Также запланирован ряд встреч с руководителями крупных китайских компаний.
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